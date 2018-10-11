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PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak'a bağlı Beytüşşebap ilçesinde ortaya çıkarılan hain ve bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak'a bağlı Beytüşşebap ilçesinde ortaya çıkarılan hain ve bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 19:34
PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Faraşin bölgesinde hain ve bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Yarbay Songül Yakut Operasyonu-12" çerçevesinde, sığınak bulundu.

Sığınakta yapılan aramada, güneş paneli, 2 telsiz, 2 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 27 roket başlığı ve sevk fişeği, fırınlı ocak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. 

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Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki arama, bulma ve imha etme çalışmaları itihabarat mensupları ile koordineli bir şekilde devam ediyor.

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Son Güncelleme: 11.10.2018 19:57
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