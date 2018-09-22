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PKK'lılar köylüleri katletti

Şırnak'a bağlı Beytüşşebap ilçesinde hain ve bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan iki köylü, araçları yakılarak katledildi.

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PKK'lılar köylüleri katletti

Şırnak'a bağlı Beytüşşebap ilçesinde hain ve bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan iki köylü, araçları yakılarak katledildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 11:54
PKK'lılar köylüleri katletti

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinin Pirinçli köyünde oturan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç, peynir satmak için Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyüne gitmek için yola çıktı.

Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç'un uzun süre eve dönmemesi üzerine şüphelenen aileler, durumu jandarma karakoluna bildirdi.

Jandarma ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada, Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç'un cansız bedenleri Doğan köyünün kırsal kesiminde bulundu.

Yapılan incelemede, iki kişinin PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı, araçları yakıldıktan sonra katledildikleri belirlendi.

Teröristler tarafından öldürülen iki köylünün cesedi, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı helikopteri ile Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yapılan otopsinden sonra Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç'un cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde Pirinçli köyü mezarlığına defnedildi.

Anadolu AjansÄ±

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Son Güncelleme: 22.09.2018 13:52
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pkk lılar köylüleri katletti
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Bu kadar 2 saat önce

Bence bu deliklerde saklanan hainler anladı ki artık köylüler kendilerini desteklemiyor yardım etmiyor ondan öldürdüler artk millet ayıktı

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Ahmet 2 saat önce

Hainliğin böylesi

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