pkk lılar köylüleri katletti

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinin Pirinçli köyünde oturan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç, peynir satmak için Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyüne gitmek için yola çıktı.

Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç'un uzun süre eve dönmemesi üzerine şüphelenen aileler, durumu jandarma karakoluna bildirdi.

Jandarma ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada, Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç'un cansız bedenleri Doğan köyünün kırsal kesiminde bulundu.

Yapılan incelemede, iki kişinin PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı, araçları yakıldıktan sonra katledildikleri belirlendi.

Teröristler tarafından öldürülen iki köylünün cesedi, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı helikopteri ile Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yapılan otopsinden sonra Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç'un cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde Pirinçli köyü mezarlığına defnedildi.

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