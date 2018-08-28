pkk ya faraşin yaylası nda darbe

Şırnak’a bağlı Beytüşşebap İlçesinin Faraşin yaylasında devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut adını taşıyan operasyonda 5 hain ve bölücüsü terör örgütü mensubu PKK’lı teröristler etkisiz hale getirildi.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Şırnak iline bağlı Beytüşşebap ilçesinin Faraşin Yaylasında devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut adını taşıyan operasyonda, bu sabah saat 05.30 saatlerinde, Beresih Tepe bölgesinde 5 PKK’lı terörist tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup kahraman askerlerimiz bölgede operasyonlara devam ediyor.

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