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PKK'ya çok büyük darbe! 735 kişi gözaltına alındı...

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etmek ve 31 Mart yerel seçimleri öncesi kaos ortamı oluşturmak için kitlesel eylem hazırlığında olan hain ve bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 735 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 61'i tutuklanırken, 226'sı serbest bırakıldı, 448'i hakkında ise adli işlemler sürüyor...

PKK'ya çok büyük darbe! 735 kişi gözaltına alındı...

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etmek ve 31 Mart yerel seçimleri öncesi kaos ortamı oluşturmak için kitlesel eylem hazırlığında olan hain ve bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 735 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 61'i tutuklanırken, 226'sı serbest bırakıldı, 448'i hakkında ise adli işlemler sürüyor...

17 Şubat 2019 Pazar 17:43
PKK'ya çok büyük darbe! 735 kişi gözaltına alındı...

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etmek ve 31 Mart yerel seçimleri öncesi kaos ortamı oluşturmak için kitlesel eylem hazırlığında olan hain ve bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 735 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 61'i tutuklanırken, 226'sı serbest bırakıldı, 448'i hakkında ise adli işlemler sürüyor...

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etme ve 31 Mart seçimleri öncesi kaos çıkarmak için kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 735 şüpheli gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat 1999 tarihinde terörist elebașının yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etme ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi kaos çıkarmaya yönelik kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Yapılan 156 operasyonda, 685 şüpheli gözaltına alındı, protesto gerçekleştiren 50 kişi de yakalandı. Böylece 15 Şubat kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 735 oldu.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 6 uzun namlulu silah, 32 av tüfeği, 14 ağır silah mühimmatı, 6'sı kurusıkı 19 tabanca, 3 bin 441 mühimmat/fişek, bir el bombası, 20 kilogram TNT, 225 kilogram amonyum nitrat, 16 mayın/EYP düzeneği ele geçirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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