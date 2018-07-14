PKK'ya Bir Darbe Daha: 6 Bölücü Hain Öldürüldü

TSK'dan bir son dakika açıklaması yapıldı.

Teröristlere adeta göz açtırmayan ve art arda düzenlediği operasyonlarla örgütlere ağır darbeler vuran kahraman askerlerimiz örgüte önceki gün de bir darbe vurdu. Edinilen son bilgilere göre örgüt üyesi hainlere operasyon düzenleyen askerlerimiz 6 teröristi etkisiz hale getirdi.

TSK tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine, 13 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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