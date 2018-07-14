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PKK'ya Bir Darbe Daha: 6 Bölücü Hain Öldürüldü

Bölücü terör örgütü PKK'ya harekat düzenlendi ve bölücü hainler etkisiz hale getirildi.

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PKK'ya Bir Darbe Daha: 6 Bölücü Hain Öldürüldü

Bölücü terör örgütü PKK'ya harekat düzenlendi ve bölücü hainler etkisiz hale getirildi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:26
PKK'ya Bir Darbe Daha: 6 Bölücü Hain Öldürüldü

TSK'dan bir son dakika açıklaması yapıldı.

Teröristlere adeta göz açtırmayan ve art arda düzenlediği operasyonlarla örgütlere ağır darbeler vuran kahraman askerlerimiz örgüte  önceki gün de bir darbe vurdu. Edinilen son bilgilere göre örgüt üyesi hainlere operasyon düzenleyen askerlerimiz 6 teröristi etkisiz hale getirdi.

TSK tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

 "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine, 13 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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Son Güncelleme: 14.07.2018 10:11
Anahtar Kelimeler:
TskPkkSon Dakika
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Hakan 14 dakika önce

Kökünü kazıyın Allah devletimize askerimize zeval vermesin

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