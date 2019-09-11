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PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuğun görüntüleri ortaya çıktı

PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Çetinkaya ailesinin oğulları Süleyman Çetinkaya'nın MOBESE kayıtları ortaya çıktı.

PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuğun görüntüleri ortaya çıktı

PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Çetinkaya ailesinin oğulları Süleyman Çetinkaya'nın MOBESE kayıtları ortaya çıktı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:24
PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuğun görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’da 30 Ağustos 2019 Cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya’dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya 30 Ağustos günü ortadan kaybolduktan sonra anne Fevziye Çetinkaya ile Şahap Çetinkaya çocuklarını bulmak için birçok yere başvurdu, ancak çocukları bulamazken, bunun üzerine karakola bildirdi.

İHA'nın haberine göre, polisin yaptığı araştırmada Süleyman Çetinkaya’nın kırsalda bağlantı kurduğu teröre müzahir bir kişiyle son olarak cep telefonuyla görüntülü konuştuktan sonra Diyarbakır ilçe otogara gittiği, burada yaptığı telefon görüşmeleri sonrasında PKK’ya katıldığı ortaya çıktı.

Görüntülerde Süleyman Çetinkaya ilk olarak Diyarbakır Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akrabaları ile birlikte eniştesinin ziyaret ediyor, ardından da oradan ayrıldıktan sonra telefon görüşmeleri ile birlikte yönlendirilerek ilçe otogarına gidiyor.

Süleyman Çetinkaya’nın görüntülerde ilçe otogarında Mardin Kızıltepe’ye gittiği buradan da dağa götürülerek PKK’ya katıldığı iddia ediliyor.

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pkk kaçırıldığı iddia edilen çocuğun görüntüleri ortaya çıktı
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