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PKK orman yangınlarını üstlendi!

PKK, İzmir'de 500 hektar alanın küle döndüğü yangın dahil birçok noktada çıkan orman yangınlarını üstlendi.

PKK orman yangınlarını üstlendi!

PKK, İzmir'de 500 hektar alanın küle döndüğü yangın dahil birçok noktada çıkan orman yangınlarını üstlendi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:24
PKK orman yangınlarını üstlendi!

PKK tyerör örgütü, İzmir'de çıkan yangın dahil birçok orman yangınını üstlendi.

İşte PKK terör örgütünün üstlendiği yangınlar:

"24 Ağustos günü Kütahya’nın Gediz ilçesinde 8 hektarlık ormanlık alan

24 Ağustos günü Mersin’in Tarsus ilçesinde ormanlık alan

24 Ağustos günü Edirne’nin Keşan ilçesinde ormanlık alan

24 Ağustos günü Uşak’ın Banaz ilçesinde ormanlık alan

22 Ağustos günü Balıkesir’in Edremit ilçesinde ormanlık alan

22 Ağustos günü Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alan

19 Ağustos günü Muğla’nın Marmaris ilçesi Beldibi bölgesinde ormanlık alan 

18 Ağustos günü İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayarak 500 hektarlık alanı 

18 Ağustos günü İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alan 

18 Ağustos günü İzmir’in Urla ilçesinin Yağcılar ve Demircili mahaleleri arasındaki bölge 

18 Ağustos günü İzmir’in Menderes ilçesinin Gümüldür mahallesinde ormanlık alan 

17 Ağustos günü İzmir’in Selçuk ilçesinde ormanlık büyük bir alan 

12 Ağustos günü Balıkesir Marmara ilçesinde ormanlık alan ve polis lojmanları 

11 Ağustos günü İstanbul Pendik’te bulunan Göçbeyli Köyü etrafındaki ormanlık alan 

11 Ağustos günü Mersin’in Bozyazı ilçesinde ormanlık alan 

11 Ağustos günü Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde Deliktaş mevkisinde ormanlık alan 

11 Ağustos günü Antalya’nın Kumluca ilçesi Papaz koyunda 10 hektarlık ormanlık alan 

11 Ağustos günü Bursa’nın İznik ilçesi Hisardere Mahallesi Doruk mevkisinde geniş bir ormanlık alan 

10 Ağustos günü Çanakale’nin Eceabat ilçesinde 100 hektarlık ormanlık alan 

7 Ağustos günü Muğlanın Bodrum ilçesi ve Mumcular mevkiinde ormanlık alan 

4 Ağustos günü İzmir’in Foça ilçesinde 4 hektarlık ormanlık alan 

24 Temmuz günü Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alan 

23 Temmuz günü Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaymakamlık konutunun da içerisinde olduğu alan 

22 Temmuz günü Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alan 

22 Temmuz günü İstanbul’un Şile ilçesinde ormanlık alan 

21 Temmuz günü Aydın’ın Nazilli ilçesinde 6 hektarlık ormanlık alan 

11 Temmuz günü Muğla’nın Fetihiye ilçesinde ormanlık alan"

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pkk orman yangınlarını üstlendi
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