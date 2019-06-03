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PKK'nın sözde liderlerinin kullandığı mağara böyle vuruldu!

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi.

PKK'nın sözde liderlerinin kullandığı mağara böyle vuruldu!

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 21:29
PKK'nın sözde liderlerinin kullandığı mağara böyle vuruldu!

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle ;

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 m. uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Millî ATAK taarruz helikopterlerimiz gece harekâtında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.

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