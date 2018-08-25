PKK'nın kritik yöneticisi yakalandı! MİT ve Emniyet'ten Ortak Operasyon!..

Bölücü Terör örgütü PKK'nın Fransa Marsilya kentindeki DTM yöneticilerinden olduğu tespit edilen Yılmaz Açıkyüz, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

Bölücü ve Hain Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerine karşı yeni 'sahada ara-bul-yok et' uygulamasında mücadeleye başlayan güvenlik güçlerimiz PKK'ya ağır bir darbe daha vurdu. Terör örgütü PKK'nın Fransa'ya bağlı Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi (DTM) yöneticilerinden olduğu tespit edilen Yılmaz Açıkyüz., Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

EMNİYET VE MİT'TEN ORTAK OPERASYON

Aktarılan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK'nın, Marsilya'da kurulu Demokratik Toplum Merkezi (DTM) sorumlularından olduğu tespit edilen Yılmaz A'nın, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisine ulaştı ve bu bilgi üzerine ortak bir operasyona imza attı.

Sınır kapısında gözaltına alınan Yılmaz Açıkyüz. yapılan sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınmak üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu arada, Yılmaz Açıkyüz'ün terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan Sertav kod adlı Ramazan Açıkyüz'ün ağabeyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLADI

Yakalanan üst düzey teröristin konuşması halinde elde edilecek bilgiler ışığında Terör örgütü mensuplarının yurtiçinde ve yurtdışında planladıkları eylemler ile ilgili daha geniş çaplı istihbarat ağı oluşturulacak. Son günlerde adeta yaprak dökümü yaşayan terör örgütü PKK ülkemizde ve snnır dışıında güvenlik güçlerimiz tarafından ağır darbeler alıyor.

PKK'nın bu darbeler karşısında alt tabakanın paniğe kapılarak yüksek oranda teslim olma isteğiyle emniyet güçlerine başvurduğu görülüyor.

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