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PKK kampları vuruldu: 14 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Gara, Kandil ve Zap bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi.

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PKK kampları vuruldu: 14 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Gara, Kandil ve Zap bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 20:45
PKK kampları vuruldu: 14 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Gara, Kandil ve Zap bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları sonucunda 14 hain ve bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde yer alan Gara, Kandil ve Zap bölgelerine 27 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekatları neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan 14 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 27.10.2018 20:50
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pkk kampları vuruldu terörist öldürüldü
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