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Pişman Olan Hırsız, Çaldıklarını Mektupla Geri Yolladı: Özür Dilerim, Beni Tutuklatmayın

Hindistan’ın Kerala şehrinde bir evden, altın ve mücevher çalan hırsız, iki gün sonra yaptıklarından pişman oldu ve özür mektubu yazdı. Hırsız mektubunda, “Beni affedin, özür dilerim” dedi.

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Pişman Olan Hırsız, Çaldıklarını Mektupla Geri Yolladı: Özür Dilerim, Beni Tutuklatmayın

Hindistan’ın Kerala şehrinde bir evden, altın ve mücevher çalan hırsız, iki gün sonra yaptıklarından pişman oldu ve özür mektubu yazdı. Hırsız mektubunda, “Beni affedin, özür dilerim” dedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 23:00
Pişman Olan Hırsız, Çaldıklarını Mektupla Geri Yolladı: Özür Dilerim, Beni Tutuklatmayın

ÖZÜR MEKTUBUYLA BİRLİKTE ÇALDIKLARINI İADE ETTİ
Salı günü bir düğüne katıldıkları sırada evlerinden olmayan aile, mücevherlerinin çalındığını fark etti ve durumu polise bildirdi. Yaptıklarından pişman olan hırsız, çaldığı değerli eşyaları, özür mektubuyla birlikte geri yolladı.

“LÜTFEN BENİ TUTUKLAMAYIN”
Hırsız mektubunda, “Lütfen beni tutuklatmayın, beni affedin, özür dilerim. Yaptığım hata içinde bulunduğum zor koşullardan dolayıydı” ifadesinde bulunarak mücevherleri aileye geri yolladı.

Polis, mücevherlerin iade edilmesi sonucunda bir soruşturma açılmadığını açıkladı.

Kaynak: Nayn.co

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Son Güncelleme: 15.07.2018 23:12
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