Pişman Olan Hırsız, Çaldıklarını Mektupla Geri Yolladı: Özür Dilerim, Beni Tutuklatmayın

Hindistan’ın Kerala şehrinde bir evden, altın ve mücevher çalan hırsız, iki gün sonra yaptıklarından pişman oldu ve özür mektubu yazdı. Hırsız mektubunda, “Beni affedin, özür dilerim” dedi.