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Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan: ''Karı parası yiyorum''

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti konuk oldukları Sibel Arna'nın YouTube programında esprili açıklamalarda bulundu. Yağmur Atacan'ın "karı parası yiyorum" sözleri sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan: ''Karı parası yiyorum''

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti konuk oldukları Sibel Arna'nın YouTube programında esprili açıklamalarda bulundu. Yağmur Atacan'ın "karı parası yiyorum" sözleri sosyal medyaya da damgasını vurdu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:33
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan: ''Karı parası yiyorum''

Sık sık basına haber konusu olan aralarındaki yaş farkına değinen Pınar Altuğ "Biz hiç bir zaman aramızdaki yaş farkını konuşmadık. 23'tü 36'ya geldi. Benim yürüdüğüm ara kadının ortalamalarda kaldığı, çok değişmediği yıllar. O, 23'ten geldi ben 32'den geldim. Sosyal medyada şuursuzlar olabilir. Onlar klavye şovalyesi." ifadelerinde bulundu.

Yağmur Atacan ise yıllardan beri kendisine ısrarla sorulan "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna esprili bir yanıt vererek "Karı parası yiyorum. Eşimin bütün parasını yedim, bitti" dedikten sonra ne iş yaptığını açıkladı.

Son Güncelleme: 26.10.2019 15:58
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pınar altuğ un eşi yağmur atacan karı parası yiyorum
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