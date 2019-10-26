Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan: ''Karı parası yiyorum''

Sık sık basına haber konusu olan aralarındaki yaş farkına değinen Pınar Altuğ "Biz hiç bir zaman aramızdaki yaş farkını konuşmadık. 23'tü 36'ya geldi. Benim yürüdüğüm ara kadının ortalamalarda kaldığı, çok değişmediği yıllar. O, 23'ten geldi ben 32'den geldim. Sosyal medyada şuursuzlar olabilir. Onlar klavye şovalyesi." ifadelerinde bulundu.

Yağmur Atacan ise yıllardan beri kendisine ısrarla sorulan "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna esprili bir yanıt vererek "Karı parası yiyorum. Eşimin bütün parasını yedim, bitti" dedikten sonra ne iş yaptığını açıkladı.