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Penguen Lakaplı Örgüt Lideri Yakalandı

Ankara'da vatandaşların üzerine tükürerek oluşan kargaşa ortamında cüzdanlarını çalan örgüt, polis ekiplerinin kapsamlı çalışması neticesinde yakalandı.

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Penguen Lakaplı Örgüt Lideri Yakalandı

Ankara'da vatandaşların üzerine tükürerek oluşan kargaşa ortamında cüzdanlarını çalan örgüt, polis ekiplerinin kapsamlı çalışması neticesinde yakalandı.

13 Nisan 2018 Cuma 23:18
Penguen Lakaplı Örgüt Lideri Yakalandı

Ankara'da vatandaşların üzerine tükürerek oluşan kargaşa ortamında cüzdanlarını çalan örgüt, polis ekiplerinin kapsamlı çalışması neticesinde yakalandı.

Örgütün liderliğini penguen lakaplı bir şahsın yaptığı öğrenildi.  Ankara'da vatandaşların üzerine tükürüp kargaşa ortamı çıkaran ve burada cüzdan hırsızlığı yaptığı öğrenilen örgüt polis ekiplerinin kapsamlı çalışması neticesinde çökertildi. Hırsızlık şebekesinin liderliğini Penguen lakaplı birisinin yaptığı öğrenildi.

Ankara Emniyeti Yankesicilik ve Büro Amirliğine bağlı ekiplerce 1,5 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlık çetesine mensup kişiler tek tek tespit edildi. Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda örgüt mensubu 8 kişi yakalandı. Örgüt liderinijn Penguen lakaplı Ercan K olduğu öğrenilirken, örgüt üyelerinin tükürükle kargaşa çıkarmaya 'Pislikçilik' dediği ve bu yöntemle çok sayıda kişinin cüzdanını çaldığı öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
PenguenPenguen Lakaplı örgüt
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