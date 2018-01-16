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Pegasus'tan Trabzon'daki Kazayla İlgili Yeni Açıklama

Pegasus , 13 Ocak 2018 tarihinde iniş sırasında kaza geçiren PC8622 uçuş numaralı TC-CPF Tescilli uçağına ilişkin yeni açıklama yayımladı.

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Pegasus'tan Trabzon'daki Kazayla İlgili Yeni Açıklama

Pegasus , 13 Ocak 2018 tarihinde iniş sırasında kaza geçiren PC8622 uçuş numaralı TC-CPF Tescilli uçağına ilişkin yeni açıklama yayımladı.

16 Ocak 2018 Salı 15:55
Pegasus'tan Trabzon'daki Kazayla İlgili Yeni Açıklama

Pegasus'tan Trabzon'daki Kazayla İlgili Yeni Açıklama

Pegasus , 13 Ocak 2018 tarihinde iniş sırasında kaza geçiren PC8622 uçuş numaralı TC-CPF Tescilli uçağına ilişkin yeni açıklama yayımladı.  Pegasus'tan yapılan açıklamada Trabzon havalimanı inişini takiben yaşanan ulaylarla ilgili Ulaştırma Bakanlığı'nın incelemeler yaptığı, şirketin an itibariyle uçağın kaldırılması ve olay esnasında uçakta bulunan kişilerin desteğine yönelik çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Pegasus'tan yapılan resmi açıklamada, "13 Ocak 2018 tarihinde PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağımızın Trabzon Havalimanı inişini takiben yaşadığımız üzücü olayın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır.

Şirketimiz an itibarıyla çalışmalarını, uçağımızın bulunduğu pozisyondan kaldırılması ve olay esnasında uçakta bulunan misafirlerimizle yakın iletişimin korunarak kendilerine gerekli tüm desteğin sağlanması yönünde yoğunlaştırmıştır. Pegasus Hava Yolları olarak, tüm misafirlerimize uçağımızın başarıyla tahliye edilmesi sırasında uçuş ekibimize gösterdikleri yardımcı ve soğukkanlı yaklaşımlarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

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