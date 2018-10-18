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Patronun Taciz İddiası Anneyi Yıktı!

Sivas’ta ilk iş gününde kızının patronu tarafından tacize uğradığını iddia eden anne sinir krizi geçirerek yere yığıldı. Çevredeki duyarlı vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

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Patronun Taciz İddiası Anneyi Yıktı!

Sivas’ta ilk iş gününde kızının patronu tarafından tacize uğradığını iddia eden anne sinir krizi geçirerek yere yığıldı. Çevredeki duyarlı vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:56
Patronun Taciz İddiası Anneyi Yıktı!

Sivas’ta ilk iş gününde kızının patronu tarafından tacize uğradığını iddia eden anne sinir krizi geçirerek yere yığıldı. Çevredeki duyarlı vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 12:30 sıralarında meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgiye göre, bir şirkette bugün işe başlayan genç kız iddiaya göre iş yerinde kahve yaptığı sırada patronu D.A.’nın tacizine uğradı. Genç kız durumu telefonla annesi M.K.’ya haber verdi. Kızının çalıştığı şirkete gelen anne kızını taciz ettiğini öne sürdüğü patronu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile anne sinir krizi geçirerek bayıldı. Annenin durumunu görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri anneyi hastaneye kaldırdı. Genç kızı ilk iş gününde taciz ettiği iddia edilen patron D.A. da polis ekiplerin tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

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Son Güncelleme: 18.10.2018 18:05
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patronun taciz iddiası anneyi yıktı
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