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Patronun odasında kendini kafasına sıktı!

Bursa'da patronunun odasına giren pazarlama sorumlusu, elindeki silahla kendini kafasından vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Patronun odasında kendini kafasına sıktı!

Bursa'da patronunun odasına giren pazarlama sorumlusu, elindeki silahla kendini kafasından vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:55
Patronun odasında kendini kafasına sıktı!

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayi 24. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada pazarlama sorumlusu olarak çalışan M.S., elindeki silahla patronun odasına girdi. Odada silahı kafasına doğrultan M.S., tek el ateşle ağır yaralandı. 

Silah sesini duyan mesai arkadaşları odaya girdiğinde M.S.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

Olayı duyan eşi ve yakınları hastaneye akın etti. Sinir krizi geçiren eşini yakınları sakinleştirmeye çalışırken, M.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Son Güncelleme: 14.02.2019 18:05
Anahtar Kelimeler:
patronun odasında kendini kafasına sıktı
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