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Patron'dan Çalışanlara Dayak

Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi.

Patron'dan Çalışanlara Dayak

Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:00
Patron'dan Çalışanlara Dayak

Beşiktaş'ta bir mekanda düzenlenen etkinlikte gişe görevlileri iş yeri sahibinin saldırısına uğradı. İş yeri sahibi ayağa kalmadıkları gerekçesiyle iki çalışanı darp etti.

İHA'nın aktardığı habere göre söz konusu olay nisan ayında Beşiktaş’ta bulunan ünlü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Ş. tarafından darp edildi.

"Beni görünce ayağa kalkacaksınız" diyerek iki çalışanına tokat atmaya başlayan Şahin Ş., çevrede bulunan diğer personellerin gözü önünde çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Saldırı sırasında mekanda bulunan güvenlik görevlileri ve çalışanların bir süre olayı izlemesi ise şaşkınlığa neden oldu. Mekanın içinde başlayan darp, daha sonra mekanın dışına da yansıdı.

Gaye Akıl'ın iddiasına göre iş yeri sahibi, "Bir daha buraya gelirseniz, sizi öldürürüm, ayaklarınızı kırarım" diye tehditler savurarak çalışanları dışarı çıkardı. Daha sonra Enver isimli çalışanı tokatlayarak mekanın önünden kovdu.

Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne giden Akıl patronundan şikayetçi oldu. Hastaneye götürülen Akıl, darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı. Sosyal medya hesabından görüntüleri yayınlayan Akıl, kamuoyundan destek istedi.

Patronunun saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, Şahin Ş.'nin çalışanlarının bulunduğu masaya gelip bir anda tokat attığı görülüyor. Bir süre sonra aralarında tartışma devam ediyor ve köşeye kıstırdığı Gaye Akıl’a defalarca tokat attığı güvenlik kameralarına yansıyor. Daha sonra mekanın dışına çıkan Enver isimli çalışanına şiddet uygulamaya devam ettiği görülüyor. 

Son Güncelleme: 30.05.2019 16:27
Anahtar Kelimeler:
patron dan çalışanlara dayak
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