Patron Sayım Yapalım Deyince İş Yerini Yaktı!

Akara' İvedik Organize Sanayi bölgesinde çalıştığı iş yerini kundakladıktan sonra kıyafetlerini değiştirerek yangını izlemeye gelen Yılmaz T., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kundaklama sonrası kaçışı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İş yeri sahibi sayım yapılacağı için iş yerini yakmış olabileceğini ifade etti.

Kundaklama olayı, 3 Ekim 2018 tarihinde Ankara-Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Organize sanayi içerisindeki 1528'inci sokakta bulunan S.T.A.'ya ait oto yedek parçası satışı dükkan, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklanarak yakıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bir kişinin yangından önce iş yerinin önüne geldiğini ve daha sonra park halindeki otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştığını belirledi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonrası, güvenlik kameralarında yansıyan şüpheli aracın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'ndeki bir apartmanın önüne geldiği ve şüphelinin de eve gidip kıyafetlerini değiştirdikten sonra yangını izlemek için tekrar iş yerinin önüne döndüğü tespit edildi. İş yeri sahibi S.T.A. ise görüntüleri izlediğinde, şüphelinin çalışanlarından 31 yaşındaki Yılmaz T. olduğunu teşhis etti. Yılmaz T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dükkan sahibi S.T.A. iş yerinde 120 bin liralık hasar oluştuğunu ve işçisi Yılmaz T.'nin, yangını sayım olacağı için çıkarmış olabileceğini söyledi.

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