Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Pantolon intiharı ile ilgili Açıklamalar : Valilik Yalanladı, MEB Doğruladı

Oğluna okul pantolonu alamadığı için bunalıma giren 45 yaşındaki İsmail Devrim kendisini banyoda iple asarak hayatına son vermişti. Türkiye gündemine oturan olay sonrasında Kocaeli Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında "Haberler gerçeği yansıtmıyor. Olayın sebebi psikolojik" açıklaması yapmıştı. Fakat Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan'dan intiharın 'pantolanla ilgili olduğunu kabul etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Okutan "Çocuk okula normal kıyafetlerle alınmış ve daha sonra evine gitmiştir anladığımız kadarıyla aile gururuna yediremediği için yardım isteyemedi" ifadelerini kullandı. Savcılık da yaptığı açıklamada "Şahsın herhangi bir borcunun bulunmadığı, oturduğu evin kendisine ait olduğu, ailesiyle bir geçimsizliğinin olmadığı ve Dilovası ilçesinde bir şirkette çalıştığı tespit edilmiştir. Oğlunun okul pantolonunu alamaması söz konusu değildir. " ifadelerine yer verdi.

banner396

Pantolon intiharı ile ilgili Açıklamalar : Valilik Yalanladı, MEB Doğruladı

Oğluna okul pantolonu alamadığı için bunalıma giren 45 yaşındaki İsmail Devrim kendisini banyoda iple asarak hayatına son vermişti. Türkiye gündemine oturan olay sonrasında Kocaeli Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında "Haberler gerçeği yansıtmıyor. Olayın sebebi psikolojik" açıklaması yapmıştı. Fakat Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan'dan intiharın 'pantolanla ilgili olduğunu kabul etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Okutan "Çocuk okula normal kıyafetlerle alınmış ve daha sonra evine gitmiştir anladığımız kadarıyla aile gururuna yediremediği için yardım isteyemedi" ifadelerini kullandı. Savcılık da yaptığı açıklamada "Şahsın herhangi bir borcunun bulunmadığı, oturduğu evin kendisine ait olduğu, ailesiyle bir geçimsizliğinin olmadığı ve Dilovası ilçesinde bir şirkette çalıştığı tespit edilmiştir. Oğlunun okul pantolonunu alamaması söz konusu değildir. " ifadelerine yer verdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 14:57
Pantolon intiharı ile ilgili Açıklamalar : Valilik Yalanladı, MEB Doğruladı

Kocaeli’ye bağlı Körfez ilçesinde yaşanan ve vicdanları sızlatan olayda, oğluna okul pantolonu alamadığı için bunalıma giren 45 yaşındaki İsmail Devrim kendisini banyoda iple asarak hayatına son vermişti. Türkiye gündemine oturan olay sonrasında Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan’dan açıklama geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, pantolon talebi olduğunu ancak derse alınmama gibi bir durum olmadığını söyledi.

Okutan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Okulda yapılan ön araştırmada olay öncesi okul idaresi kıyafetlerle gelinmesini istemiş ancak iddia edildiği gibi çocuğun derse alınmaması gibi bir olay yaşanmamış. Okula normal kıyafetlerle alınmış ve daha sonra evine gitmiştir anladığımız kadarıyla çocuğun kıyafetle ilgili sorununu evde anlatması ve ailenin de herhangi bir yardım talebinde bulunmaması sonrası baba yaşadığı durum neticesinde üzücü olayı gerçekleştirmiştir. Yapılan araştırmadan ailenin, ne okul idaresine ne de vakfımıza bu konu ile ilgili bir yardım başvurusu olmadığını gördük. Oysa benzeri konularda yapılan yardım talepleri vakıf veya okul idaresi tarafından karşılanmaktadır. Ancak aile gururuna yediremediği için yardım isteyemedi.” ifadelerini kullandı.

VALİLİK ‘PSİKOLOJİK’ AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Kocaeli Valiliği konuyla ilgili açıklamada ise “pantolon istendi” iddialarının gerçek olmadığını savunmuştu. Kocaeli Valiliği’nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı; “21.09.2018 tarihinde Körfez ilçemizde yaşanan intihar olayı belirtilen linklerde internet haberi olarak yapılmıştır. Söz konusu haberler; intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır.” denildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ: İŞSİZ OLDUĞU İÇİN BUNALIMA GİRMİŞ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden İsmail Devrim'le ilgili açıklama yayınladı. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi “21.09.2018 tarihinde bazı internet haber sitelerinde ‘Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, oğluna okulun istediği pantolonu alamayan baba İsmail Devrim, kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmaması sebebiyle bu açıklamayı yapma zaruriyeti hasıl olmuştur. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Eylül 2018 tarihinde evinde kendini asmak suretiyle intihar eden İsmail Devrim hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; İsmail Devrim'in 23 Ağustos 2018 tarihinde trafik kazası geçirdiği, yaralandığı için çalışamaması nedeniyle bunalıma girdiği anlaşılmıştır. Habere konu kişinin herhangi bir borcunun bulunmadığı, oturduğu evin kendisine ait olduğu, ailesiyle bir geçimsizliğinin olmadığı ve Dilovası ilçesinde bir şirkette çalıştığı tespit edilmiştir. Haberlerde belirtildiği gibi oğlunun okul pantolonunu alamaması söz konusu değildir. Bu yönde çıkan haberler asılsızdır. Soruşturma halen devam etmektedir. Gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.”

Kaynaklar; Sözcü Gazetesi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.09.2018 15:02
Anahtar Kelimeler:
pantolon intiharı ilgili açıklamalar valilik yalanladı meb doğruladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yeter 16 dakika önce

Burunları havada gezmekten halkımı görüyorlar ki yalanlıyorlar ne zor bir anne baba için çoçuğunun istediğini alamamak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
3. Havalimanı’nın açılış tarihi değişti
3. Havalimanı’nın açılış tarihi değişti
Savcılık Düğmeye Bastı: Komutanlık'ta Operasyon!..
Savcılık Düğmeye Bastı: Komutanlık'ta Operasyon!..
PKK'lılar köylüleri katletti
PKK'lılar köylüleri katletti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim