Pantolon intiharı ile ilgili Açıklamalar : Valilik Yalanladı, MEB Doğruladı

Kocaeli’ye bağlı Körfez ilçesinde yaşanan ve vicdanları sızlatan olayda, oğluna okul pantolonu alamadığı için bunalıma giren 45 yaşındaki İsmail Devrim kendisini banyoda iple asarak hayatına son vermişti. Türkiye gündemine oturan olay sonrasında Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan’dan açıklama geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, pantolon talebi olduğunu ancak derse alınmama gibi bir durum olmadığını söyledi.

Okutan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Okulda yapılan ön araştırmada olay öncesi okul idaresi kıyafetlerle gelinmesini istemiş ancak iddia edildiği gibi çocuğun derse alınmaması gibi bir olay yaşanmamış. Okula normal kıyafetlerle alınmış ve daha sonra evine gitmiştir anladığımız kadarıyla çocuğun kıyafetle ilgili sorununu evde anlatması ve ailenin de herhangi bir yardım talebinde bulunmaması sonrası baba yaşadığı durum neticesinde üzücü olayı gerçekleştirmiştir. Yapılan araştırmadan ailenin, ne okul idaresine ne de vakfımıza bu konu ile ilgili bir yardım başvurusu olmadığını gördük. Oysa benzeri konularda yapılan yardım talepleri vakıf veya okul idaresi tarafından karşılanmaktadır. Ancak aile gururuna yediremediği için yardım isteyemedi.” ifadelerini kullandı.

VALİLİK ‘PSİKOLOJİK’ AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Kocaeli Valiliği konuyla ilgili açıklamada ise “pantolon istendi” iddialarının gerçek olmadığını savunmuştu. Kocaeli Valiliği’nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı; “21.09.2018 tarihinde Körfez ilçemizde yaşanan intihar olayı belirtilen linklerde internet haberi olarak yapılmıştır. Söz konusu haberler; intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır.” denildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ: İŞSİZ OLDUĞU İÇİN BUNALIMA GİRMİŞ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden İsmail Devrim'le ilgili açıklama yayınladı. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi “21.09.2018 tarihinde bazı internet haber sitelerinde ‘Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, oğluna okulun istediği pantolonu alamayan baba İsmail Devrim, kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmaması sebebiyle bu açıklamayı yapma zaruriyeti hasıl olmuştur. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Eylül 2018 tarihinde evinde kendini asmak suretiyle intihar eden İsmail Devrim hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; İsmail Devrim'in 23 Ağustos 2018 tarihinde trafik kazası geçirdiği, yaralandığı için çalışamaması nedeniyle bunalıma girdiği anlaşılmıştır. Habere konu kişinin herhangi bir borcunun bulunmadığı, oturduğu evin kendisine ait olduğu, ailesiyle bir geçimsizliğinin olmadığı ve Dilovası ilçesinde bir şirkette çalıştığı tespit edilmiştir. Haberlerde belirtildiği gibi oğlunun okul pantolonunu alamaması söz konusu değildir. Bu yönde çıkan haberler asılsızdır. Soruşturma halen devam etmektedir. Gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.”

Kaynaklar; Sözcü Gazetesi

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