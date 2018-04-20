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Özhaseki : Hepsinin Ankara'da Keyfi Yerinde, Yüksek Maaş Alıyorlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Şırnak'taki temaslarını sürdürürken, bölücü terör örgütüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Özhaseki : Hepsinin Ankara'da Keyfi Yerinde, Yüksek Maaş Alıyorlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Şırnak'taki temaslarını sürdürürken, bölücü terör örgütüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 17:08
Özhaseki : Hepsinin Ankara'da Keyfi Yerinde, Yüksek Maaş Alıyorlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Şırnak'taki temaslarını sürdürürken, bölücü terör örgütüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bölücü teröristlerin küçük kızları dağa götürerek ölüme terk ettiğini, bunları yapanların hepsinin Ankara'da keyif yaptığını, en yüksek maaşları aldıklarını, en lüks yerlerde çocuklarını okuttuklarını söyledi. Özhaseki, "Küçücük kızlarımızı dağlara götürüyorlar, ölüme terk ediyorlar. Bunu yapanların hepsi Ankara'da keyif yapıyor, yüksek maaşlar alıyor, en lüks yerlerde çocuklarını okutuyorlar. Ama fakir fukaranın çocuğuna dağı gösteriyorlar. Onları orada ölüme terk ediyorlar. Bu insafsızlığa mani olacak olan sizlersiniz.Allah sizlerden razı olsun ki en zor günlerde sizler vardınız. O terör örgütünün karşısında sizler göğsünüzü siper ettiniz, Şırnak'a, geleceğinize, bayrağınıza ve ezanına sahip çıktınız.Şırnak sizin gibi güzel insanların yaşadığı bir şehir. Geçmişteki kötü olaylar inşallah geride kaldı.

Devletin buraya yapacağı yatırımlarla bundan sonra hep birlikte bunun keyfini çıkaracağız. Ama bir taraftan da Şırnak'a sahip çıkıp, inşallah kötü günleri görmeyeceğiz. AK Parti'li olmak dertli olmak demektir. Bu milletin derdiyle dertli olmaktır, koşmak ve gayret etmektir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve etrafındaki yakın arkadaşları Filistin'in derdini dert etmezse, Filistin'deki mazlumların yanında kimse yer alır mıydı? Hayır. Arakan'da Müslümanlara sahip çıkmasaydık, oradaki Müslümandan bir tek insanın haberi olur muydu? Olmazdı. Suriyeli garibanlara, kapı açan olur muydu? Olmazdı. O yüzden biz dertliyiz, bu ümmetin derdiyle dertliyiz." dedi.

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