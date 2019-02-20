Ozan Arif'in mezarına anlamlı jest!

Ülkücülerin Ozanı olarak bilinen asıl adı Arif Şirin olan ancak kamuoyunda Ozan Arif olarak tanınan ünlü ozanın mezarına Türkiye'nin dört bir yanında getirilen topraklar bırakıldı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören halk ozanı ve bestekar Ali Şirin, 13 Şubat günü saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Şirin, 16 Şubat'ta yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilen Şirin'in kabrine, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve bazı Türk devletlerinden getirilen topraklar bırakıldı.

Getirildiği ilin adının yazılı olduğu bez torbada yer alan toprakların bazıları dökülürken bazıları da Şirin'in kabri başına konuldu. Kabri ziyarete gelenler, dua etti, mezara çiçek ve Türk bayrakları bıraktı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören halk ozanı ve bestekar Arif Şirin, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti.

Hafta sonu yapılan cenaze törenine Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve seveni katıldı. Peki ülkücü camianın önde gelen sanatçılarından biri olarak kaul edilen Ozan Arif kimdir? İşte yanıtı.

OZAN ARİF KİMDİR?

Ozan Arif, Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen, eski adı ile Hapu köyünde 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde 5 yıl öğretmenlik, 4 yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere 9 yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı.

Güzel sanatlara yeteneği, şiire ilgisi ve özellikle şairliğe olan kabiliyetinden dolayı okul çağlarında şiir ve resim dallarında birincilikler ve ödüller almaya başlayan Ozan Arif`in başarıları, hayatının ileriki yıllarında yöresel sınırları aşıp Türkiye genelinde de devam etti.

Birçok şiir ve halk edebiyatı yarışmalarında üstün başarı gösteren Ozan Arif`in Türk Halk Edebiyatı`nın şiir, atışma, muamma, irticalen şiir söyleme, lebdeğmez (dudakdeğmez), güzelleme ve diğer dallarında çeşitli tarihlerde aldığı Türkiye birincilikleri, sertifikalar ve ödüller vardır.

Bunların yanında Konya`da Türkiye Aşıklar Bayramı`nda değişik yıllarda, değişik dallarda birincilikler elde eden Ozan Arif, yine Konya Aşıklar Bayramı`nda 1976, 1977 ve 1978 yıllarında her dalda altın madalya kazanmıştır.

İşte Ozan Arif'in kabrinden görüntüler;

Kaynaklar; İnternet Haber

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