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Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Antalya'ya bağlı Alanya ilçesinde pikniğe giden aileden, babalarının engelli ablalarına sürekli kötü davranmasından ve şiddet uygulamasından şüphelenen çocuklar çadıra bilgisayar yerleştirerek gerçeği ortayı çıkardı. Aile üyeleri gün sonunda ses kaydını dinleyince iğrenç gerçek ortaya çıktı. 46 yaşındaki Ali T., engelli kızı 22 yaşındaki H.T.'ye tecavüz ettiği anlaşıldı. İnsanlıktan utandıran olayda yargılanan babaya 34 yıl hapis cezası verildi

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Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Antalya'ya bağlı Alanya ilçesinde pikniğe giden aileden, babalarının engelli ablalarına sürekli kötü davranmasından ve şiddet uygulamasından şüphelenen çocuklar çadıra bilgisayar yerleştirerek gerçeği ortayı çıkardı. Aile üyeleri gün sonunda ses kaydını dinleyince iğrenç gerçek ortaya çıktı. 46 yaşındaki Ali T., engelli kızı 22 yaşındaki H.T.'ye tecavüz ettiği anlaşıldı. İnsanlıktan utandıran olayda yargılanan babaya 34 yıl hapis cezası verildi

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:48
Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Antalya'ya bağlı Alanya ilçesinde pikniğe giden aileden, babalarının engelli ablalarına sürekli kötü davranmasından ve şiddet uygulamasından şüphelenen çocuklar çadıra bilgisayar yerleştirerek gerçeği ortayı çıkardı. Aile üyeleri gün sonunda ses kaydını dinleyince iğrenç gerçek ortaya çıktı. 46 yaşındaki Ali T., engelli kızı 22 yaşındaki H.T.'ye tecavüz ettiği anlaşıldı. İnsanlıktan utandıran olayda yargılanan babaya 34 yıl hapis cezası verildi.

Karaman'da ikamet eden Ali T., 2017 yılının Mart ayı içerisinde bir yurtta kalan 22 yaşındaki engelli kızı H.T.'yi yemeğe götürme bahanesiyle yurttan aldı. Ali T., kızını Alanya ilçesi Akdam Mahallesi'nde ormanlık alanda ailesiyle kaldığı çadıra getirdi. Oğulları T.T. ve M.T.’nin çadırda bulunmadığı sırada kızı H.T.'ye cinsel saldırıda bulunan Ali T., kendisine karşı koymak isteyen kızını dövdü.

İNSANLIKTAN UTANDIRAN OLAY SES KAYDINDA ÇIKTI

Ali T.'nin ablalarına sürekli şiddet uygulamasından şüphelenen T.T. ve M.T., çadırdan ayrılmadan önce tablet bilgisayarın ses kaydecek şekilde açık bıraktı. Ses kaydından babalarının ablaları H.T.'ye cinsel saldırıda bulunduğunu tespit eden T.T. ve M.T., durumu jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali T.’yi gözaltına aldı. Ali T., sorgusundan sonra tutuklandı.

"Öz kızına nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklu yargılanan Ali T., son hakim karşısına çıktı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Ali T., tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Ali T., suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Ali T.'yi "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 34 yıl hapse mahkum etti.

Mahkeme, takdir ve iyi hal indirimi de uygulamadı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 13.10.2018 11:57
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öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti
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