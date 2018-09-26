Öz kızına silah zoruyla tecavüz etti!

2017 yılının Aralık ayında polise giden M.Ö., öz babası A.Ö'nün, kendisine 2013 ile 2017 yılları arasında cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan A.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.0

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçtiğimiz hafta görülen ilk duruşmaya, çocuğun cinsel istismarı, silah zoruyla hürriyetinden yoksun kılma, alt soya karşı işlenen suçtan 90 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan A.Ö., mağdur M.Ö. ve taraf avukatları katıldı. Adli Görüşme Odası'nda psikolog eşliğinde ifadesi alınan M.Ö., başından geçen dehşet anlarını ifade vererek anlattı. 2013 yılında henüz 13 yaşındayken babası ile birlikte evde alkol aldıklarını söyleyen M.Ö., “Babam yatmak için beni yanına çağırdı. Ben de yanına yatınca üzerime geldi. Ancak uzaklaştıramadım. Babam bana, 'Sakın kimseye söyleme, böyle bir şey olmadığını düşüneceksin. Eğer birinden duyarsam, seni de kendimi de öldürürüm' diyerek tehdit etti" ifadelerini kullandı.

Babanın cinsel istismarının 4 yıl boyunca devam ettiğini gözyaşları içinde anlatan M.Ö., şunları söyledi:

"Ayda iki veya üç kez babam beni farklı evlere götürüp taciz etti. Hatta birkaç kez üzerinde taşıdığı tabancayı bana doğrultarak, 'Seni vururum. Silahı gördün değil mi, seni öldürürüm' diyerek tehditlerini sürdürdü. Ben de cinsel saldırılarına ve tehditlere dayanamayarak şikayetçi oldum."

Savunma için mahkemeden süre isteyen A.Ö. ise başsavcılığa verdiği ifadesinde, kendisinin kadınlara fuhuş yaptırdığını ve ceza aldığını belirterek, "Sosyal çevrem itibariyle kızımın zarar görmemesi için onunla ilgilenemedim. Ondan uzak durdum. Bu nedenle kızım öç alma duygusuyla bana haksız yere suç isnat etmektedir" savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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