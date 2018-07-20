Öz Kızına 8 Yıl Boyunca.. Polis Memuru Tutuklandı

Küçük kızlara cinsel istismar haberleri son günlerde oldukça artıyor. Kaygılandıran bu artışın önüne ise geçilemiyor.

Her biri ayrı mide bulandıran ve tüyler ürperten olaylar insanlık öldü dedirtiyor. Edinilen son dakika bilgilerine göre yeni olay Çaycuma'da meydana geldi.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan polis memuru M.Ş. isimli kişinin kızı, savcılığa giderek 8 yıldır babasının kendisine cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından, yaşanan olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Genç kız, babasının cinsel istismar uyguladığı sırada aldığı ses kaydını da kanıt olarak savcılığa dilekçesinde sundu. Hakkında soruşturma başlatılan ve soruşturma kapsamında açığa alınan polis memuru M.Ş. için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan polis memuru emniyete getirildi.

Emniyette ifadesi alınan ve önceki gün Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilen M.Ş. 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Polis memuru cezaevine gönderildi.

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