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Öyle Bir İsim Hollanda Büyükelçimiz Oldu ki, Şok Olacaksınız!..

Türkiye ile Hollanda ilişkileri her geçen gün normalleşmeye devam ediyor anca yaşanan son gelişme akıllarda soru işaretleri bırakmayı başardı. Şaban Dişli Hollanda Büyükelçisi oldu.

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Öyle Bir İsim Hollanda Büyükelçimiz Oldu ki, Şok Olacaksınız!..

Türkiye ile Hollanda ilişkileri her geçen gün normalleşmeye devam ediyor anca yaşanan son gelişme akıllarda soru işaretleri bırakmayı başardı. Şaban Dişli Hollanda Büyükelçisi oldu.

07 Eylül 2018 Cuma 14:37
Öyle Bir İsim Hollanda Büyükelçimiz Oldu ki, Şok Olacaksınız!..

Türkiye ile Hollanda ilişkileri her geçen gün normalleşmeye devam ediyor anca yaşanan son gelişme akıllarda soru işaretleri bırakmayı başardı.  Şaban Dişli Hollanda Büyükelçisi oldu.

2017 yılının Mart ayında oldukça fazla gerilen Hollanda-Türkiye ilişkilerinin normalleşme aşaması başladı. Ankara, Hollanda'ya büyükelçi atayarak normalleşmeye katkı sağladı. Atanan bu isim ise kardeşi FETÖ'cü Mehmet Dişli hala 15 Temmuz hain darbe girişiminin planlayıcısı olmaktan cezaevinde tutuklu bulunan eski AK Parti kurmayı Şaban Dişli oldu.

Hollanda ile Türkiye arasında, Anayasa referandumunun yapılmasına az bir süre kala, 2017 yılının mart ayında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın sınırdışı edilmesi sebebiyle yaşanan kriz nihayet aşıldı. Kriz nedeniyle en asgari seviyeye indirilen iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, Hollanda ve Türkiye arasında kararlaştırılan uzlaşma kapsamında yeniden Büyükelçi seviyesine ulaştı.

Hollanda da, Türkiye’ye NATO’daki daimi temsilcisini Büyükelçi olarak atadı. Hollanda’nın Türkiye’de görev yapacak ilk kadın Büyükelçisi olacak Marjanne de Kwassteniet, daha önce de Ürdün’de yine Büyükelçi olarak görev yürütmüştü.

Türkiye’nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu. Kamuoyu eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin adını 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından daha çok duymuştu.
Şaban Dişli’nin Tümgeneral olan kardeşi Mehmet Dişli’nin hain darbe girişiminin planyacılarından olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynaklar; Hürriyet - Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 07.09.2018 16:04
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