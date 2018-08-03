Otobüs Yolculuğunda Yeni Dönem!..

İnsanların en çok tercih ettiği ulaşım yollarından birisi olan kara taşımacılığının lokomotifi otobüs yolculuğu için Bakanlık'tan yeni düzenlemeler geldi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemele göre, kara taşımacılığında da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılıyor. Yeni düzenleme ile gelen yeni sistemle birlikte tüm otobüs işletmelerine, taşıdığı yolcuları e-devlet üzerinde kurulan sisteme kaydetme zorunluğu getiriliyor. Artık kimse bir başkasının yerine otobüs bileti alamayacak.

Ulaştırma Takip Sistemi (ATS) Ulaştırma Bakanlığı tarafından en kısa sürede uygulamaya koyacak.

Bu sayede Türkiye genelindeki 17 yolcu kapasitesinin üzerindeki tüm otobüs ve minibüslere takip cihazı takılacak. Böylece otobüslerin güzergahları ve yerleri anlık olarak takip edilebilecek. Sistemin devreye girmesiyle birlikte bu alanla ilgili yeni bir sektör daha açılacak. Otobüs firmaları yetkilendirdiği firmaların yolcularını sisteme kaydetme işini üstlenebilecek.

YOLCULARIN BAGAJLARI KAYIT ALTINA ALINACAK!

İlk etapta e-devlet üzerinden yolcuların kayıt edileceği ATS sistemine bir süre sonra yolcuların bilgilerine ek olarak yolcuların bagaj-yük-eşya gibi bilgileri de kayıt edilecek. Bundan sonraki süreçte otobüs işletmeleri taşıdıkları yolcuların kimlik numaraları ile isimleri ve yükleri e-devlet üzerinden kayıt altına alacak. Otobüste ismi sisteme işlenmemiş yolcular veya otobüsteki yolcunun ismi sistemdeki kişiyle eşleşmediği durumlarda ve sisteme işlenen yolcudan fazlası olduğu durumlarda işletmelere ağır cezalar kesilecek.

YOLDAN YOLCU TOPLAMA DEVRİ BİTİYOR!

Şehirler arası otobüs yolculuğunda en çok şikayet alan konuların başında gelen yoldan yolcu toplama devri de bitiyor. Artık otobüsler bilet satış merkezleri dışında hiç bir yerden yolcu alamayacak.

SEFER İPTAL EDEN OTOBÜS FİRMASINA CEZA!..

Bazı durumlarda otobüs firmaları organize edilen sefer için az bilet satıldığını beyan ederek seferi iptal edebiliyor veya az sayıdaki yolcusunu bir başka firmanın aracına transfer edebiliyordu. Yeni düzenleme ile birlikte artık seferler iptal edilemeyecek. Tek bir bilet dahi satılsa o otobüs tek yolcu için seferini tamamlyacak. Aksi durumda firmaya büyük cezalar verilecek.

KALKIŞ SAATİ GELEN OTOBÜS PERONDE BEKLEMEYECEK!..

Otobüsler bilet satış yerlerinden daha fazla bilet satılması ve daha fazla yolcu taşımak için planlanan kalkış saatinin geçmesine rağmen peronda bekliyordu. Artık ATS sisteminde otobüsün kalkış saati geldiğinde yeni yolcu kaydedemeyeceği için otobüs peronda beklemeyecek ve saatinde kalkacak!.