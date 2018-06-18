Otelin Üst Katından Para Saçtılar

İstanbul Taksim'de bir otelden aşağı doğru para saçtılar, izdiham çıktı!

Taksim'de önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir vatandaş, Çin parası olan Renminbi'yi otelin üst katlarından aşağıya doğru saçmaya başladı. Yukarıdan para atıldığını gören vatandaşlar ise saçılan paraları toplamak için otelin önüne akın etti ve bölgede büyük izdiham oldu.

İHA'da yer alan habere göre, Beyoğlu İlçesinde bulunan Taksim bölgesinde, önceki gün akşam saatlerinde kimliği henüz bilinmeyen bir vatandaş, Çin parası olan Renminbi'yi otelin üst katlarından aşağıya saçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, bir anda bölgeye toplandı ve saçılan paraları toplamaya başladı. Cadde üzerinde yere düşen paraları toplamak isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken, caddede trafik oluşması nedeniyle polis ekipleri bölgeye geldi.

Ekipler, paranın atıldığı kata çıkarak olaya müdahalede bulundu ve paranın saçılmasını önledi. Çevrede toplanan kalabalığk da bu şekilde dağıldı. Parayı kimin neden attığı bilinmezken yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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