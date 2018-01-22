ÖSYM'ye Dolgun Maaşla Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

ÖSYM Dolgun Maaşla Sözleşmeli Personel Alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sözleşmeli Personel Alımı için gerçekleştireceği sınava dair detayları paylaştı. ÖSYM Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve diğer detaylar kpss cafe adresinde.

ÖSYM'den yapılan açıklamada alımla ilgili, "Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında ( KPSS ) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, başvuruda bulunacak adayların "Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun" olması gerektiği bildirildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Alım için başvuru işlemleri 7 Şubat 2018 tarihine kadar ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen ya da posta yoluyla yapılacak. Başvuru sırasında gerekli belgeler, başvuru özel ve genel şartlarına aşağıdaki başvuru kılavuzundan erişim sağlayabilirsiniz. ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Başvuru Şartları ve Diğer Detaylar için TIKLAYIN.