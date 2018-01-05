ÖSYM Tercih Kılavuzunu Paylaştı! Tercihler 5-12 Ocak'ta Alınacak (2017 TUS Sonbahar Dönemi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın www.osym.gov.tr isimli sitesinde 2017 TUS Sonbahar Dönemi Tercih sürecine ilişkin beklenen duyuru yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan duyuruda tercih işlemlerinin 5 ile 12 Ocak 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden yapılacağı belirtildi. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle tercihlerini bu süreçte gerçekleştirebilecekler. ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuru ve tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-TUS) Sonbahar Dönemi tercih işlemleri, 5-12 Ocak 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2017- TUS Sonbahar Dönemi Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak olupadayların tercihlerini yapmadan önce Ek’te yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

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