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ÖSYM'den YKS Açıklaması Geldi 'İptal Yok'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavının tüm oturumlarına ait sınav soruları ve cevap anahtarlarının 1 Temmuz Pazar Akşamı internet sitesinden yayımlandığını, şimdiye kadar herhangi bir soru iptalinin söz konusu olmadığını açıkladı.

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ÖSYM'den YKS Açıklaması Geldi 'İptal Yok'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavının tüm oturumlarına ait sınav soruları ve cevap anahtarlarının 1 Temmuz Pazar Akşamı internet sitesinden yayımlandığını, şimdiye kadar herhangi bir soru iptalinin söz konusu olmadığını açıkladı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:21
ÖSYM'den YKS Açıklaması Geldi 'İptal Yok'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavının tüm oturumlarına ait sınav soruları ve cevap anahtarlarının 1 Temmuz Pazar Akşamı internet sitesinden yayımlandığını, şimdiye kadar herhangi bir soru iptalinin söz konusu olmadığını açıkladı.

YKS ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ÖSYM Başkanı, sınav için 4 milyon 548 bin 224 sınav kitapçığı ve cevap kağıdının basıldığını, 150 bin sınav evrakı kutusunun kullanıldığını, sınav evraklarının naklinde 428 tır ve 1 uçak kullanıldığını söyledi. Sınavlar için 14 bin 867 sınav binasının hizmet verdiğini söyleyen ÖSYM Başkanı, organizasyonun herhangi bir sorun olmaksızın tamamlandığını belirtti. 

YKS'da soru iptali olup olmadığına yönelik soruları da yanıtlayan Özer, "YKS'nin tüm oturumlarının sınav sorularını ve cevap anahtarlarını 1 Temmuz Pazar akşamı internet sitemizden yayımladık. Şu ana kadar herhangi bir sorunun iptali söz konusu değil" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 04.07.2018 14:57
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