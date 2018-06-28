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ÖSYM'den Sınav Öncesi Yeni YKS Duyurusu! (Onay İşlemleri 2 ile 9 Temmuz'da)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) '2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek adayların dikkatine' başlığı altında yeni bir duyuru daha yayımladı.

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ÖSYM'den Sınav Öncesi Yeni YKS Duyurusu! (Onay İşlemleri 2 ile 9 Temmuz'da)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) '2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek adayların dikkatine' başlığı altında yeni bir duyuru daha yayımladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 18:51
ÖSYM'den Sınav Öncesi Yeni YKS Duyurusu! (Onay İşlemleri 2 ile 9 Temmuz'da)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) '2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek adayların dikkatine' başlığı altında yeni bir duyuru daha yayımladı. ÖSYM'den yapılan duyuruda, 2018 YKS'ye başvuru yapan adayların, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi (ais.osym.gov.tr) adresine giriş yaparak MEB e-Okul sistemindeki eğitim bilgileri ve diploma notunu görebilecekleri ve bu bilgileri 2 ile 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında ilgili sayfadan onaylatabileceği bildirildi. ÖSYM duyurusunda ayrıca şu ifadeler yer aldı : 

DUYURU
(28 Haziran 2018)

2018-YKS Adaylarının Dikkatine!
2018-YKS Eğitim Bilgilerinin ve Diploma Notunun Onaylanması

2018-YKS’ye başvuran adaylar, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) giriş yaparak MEB e-Okul sistemindeki eğitim bilgilerini ve diploma notunu görebilecekler ve bu bilgilerini, 2-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) onaylayabileceklerdir.

Adayların sınav öncesi herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz.

ÖSYM

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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ÖSYMYKSYks Diploma Notu
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