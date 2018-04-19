Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ÖSYM Alınan Kararı Duyurdu! Sonuçlar Aynı Tarihte Açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bugün öğle saatlerinde sınav takvimi için acil olarak toplandı. Takvimde YKS sonuçlarının açıklanması için tarihde değişiklik yapılmadı.

banner396

ÖSYM Alınan Kararı Duyurdu! Sonuçlar Aynı Tarihte Açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bugün öğle saatlerinde sınav takvimi için acil olarak toplandı. Takvimde YKS sonuçlarının açıklanması için tarihde değişiklik yapılmadı.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:01
ÖSYM Alınan Kararı Duyurdu! Sonuçlar Aynı Tarihte Açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bugün öğle saatlerinde sınav takvimi için acil olarak toplandı. Takvimde YKS sonuçlarının açıklanması için tarihde değişiklik yapılmadı.

Buna göre sınav sonuçları daha önceden açıklandığı üzere 31 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecek.  ÖSYM Yönetim Kurulu, YKS sınavının 30 Haziran ile 1 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesine , söz konusu karar yüzünden sınav takviminde değişiklik yapılmasına karar verdi. ÖSYM tarafından alınan kararda daha önceden belirlenen sonuç tarihi olan 31 Temmuz 2018 tarihinde değişiklik yapılmamasına karar verildi. 

24 Haziran 2018 tarihinde yapılması planlanan YKS , erken seçim kararı sebebiyle 1 hafta ileri alınmıştı. Dün yapılan resmi açıklamayla birlikte ÖSYM'nin diğer sınavlarında değişiklik yapılıp yapılmaması merak ediliyordu. ÖSYM şimdilik başka bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu. Sınav takviminde sadece YKS tarihi değişecek. Sonuç tarihindeyse herhangi bir düzenlemeye gidilmeyecek.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.04.2018 16:09
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMösym Kararösym Sonuçlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Açıkladı: İşte FETÖ'nün 5 Dairesi
Bakan Açıkladı: İşte FETÖ'nün 5 Dairesi
Cumhurbaşkanı : Kimse 'Ben Yoksam AK Parti Yok' Demesin
Cumhurbaşkanı : Kimse 'Ben Yoksam AK Parti Yok' Demesin
Yurt Genelinde Yağmur-İşte 20-21-22 Nisan Hava Durumu
Yurt Genelinde Yağmur-İşte 20-21-22 Nisan Hava Durumu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim