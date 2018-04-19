ÖSYM Alınan Kararı Duyurdu! Sonuçlar Aynı Tarihte Açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bugün öğle saatlerinde sınav takvimi için acil olarak toplandı. Takvimde YKS sonuçlarının açıklanması için tarihde değişiklik yapılmadı.

Buna göre sınav sonuçları daha önceden açıklandığı üzere 31 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecek. ÖSYM Yönetim Kurulu, YKS sınavının 30 Haziran ile 1 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesine , söz konusu karar yüzünden sınav takviminde değişiklik yapılmasına karar verdi. ÖSYM tarafından alınan kararda daha önceden belirlenen sonuç tarihi olan 31 Temmuz 2018 tarihinde değişiklik yapılmamasına karar verildi.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılması planlanan YKS , erken seçim kararı sebebiyle 1 hafta ileri alınmıştı. Dün yapılan resmi açıklamayla birlikte ÖSYM'nin diğer sınavlarında değişiklik yapılıp yapılmaması merak ediliyordu. ÖSYM şimdilik başka bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu. Sınav takviminde sadece YKS tarihi değişecek. Sonuç tarihindeyse herhangi bir düzenlemeye gidilmeyecek.

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