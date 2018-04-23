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ÖSYM 2018 4 Başvuruları 30 Nisan'da Sonlanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sözleşmeli yerli uzman personel alımı için tercih işlemleri 30 Nisan 2018 tarihi itibariyle sona erecek.

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ÖSYM 2018 4 Başvuruları 30 Nisan'da Sonlanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sözleşmeli yerli uzman personel alımı için tercih işlemleri 30 Nisan 2018 tarihi itibariyle sona erecek.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:58
ÖSYM 2018 4 Başvuruları 30 Nisan'da Sonlanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sözleşmeli yerli uzman personel alımı için tercih işlemleri 30 Nisan 2018 tarihi itibariyle sona erecek.

ÖSYM'den "ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ YERLİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (2018-4)" başlığı altında yapılan resmi duyuruda alımla ilgili, "Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (11) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır. Giriş sınavı sözlü usulü ile 14/05/2018 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Kontenjan bilgisiyse aşağıdaki gibi açıklanmıştı : 

Sınav için başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları dikkatle incelemesi gerekiyor :

BAŞVURU SÜRECİNE DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.04.2018 12:04
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMösym 2018 4ösym Başvuruları
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