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ÖSO İddiaları Sonrası Hatay Valiliği'nden Açıklama Geldi

Hatay Valiliği, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarının oy kullandığına yönelik iddiaları yalanladı.

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ÖSO İddiaları Sonrası Hatay Valiliği'nden Açıklama Geldi

Hatay Valiliği, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarının oy kullandığına yönelik iddiaları yalanladı.

24 Haziran 2018 Pazar 15:57
ÖSO İddiaları Sonrası Hatay Valiliği'nden Açıklama Geldi

Hatay Valiliği, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarının oy kullandığına yönelik iddiaları yalanladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, oy kullanan kişilerin görevli polis özel harekatçılar olduğu bildirildi. Valilik açıklamasında, Hatay'ın Defne ilçesinde ÖSO mensuplarının oy kullandığına yönelik iddialara yönelik şu ifadelere yer verildi : 

Bazı sosyal medya platformlarında "Defne ilçesinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına oy kullandırılıyor" şeklinde iddiaların gündeme getirilmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 1. Zeytindalı Operasyonu kapsamında Afrin bölgesinde halen görev icra eden Özel Harekat Polislerinin oy kullanmaları için Hatay İl Seçim Kurulu tarafından Aşağıokçular İlkokulu on gün önceden belirlenmiştir.

2. Bu husus ile ilgili olarak Aşağıokçular Mahalle Muhtarına aynı tarihte bilgi verilmiştir. 3. İl Seçim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Özel Harekat personeli Aşağıokçular İlkokuluna gelerek görev belgeleri ve seçmen kartlarını ibraz etmek suretiyle oylarını kullanmaya başlamıştır. Dolayısıyla sosyal medyada gündeme getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Konu ile ilgili olarak gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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