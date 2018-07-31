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Osmaniye'de korkutan deprem

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

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Osmaniye'de korkutan deprem

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

31 Temmuz 2018 Salı 17:52
Osmaniye'de korkutan deprem

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi'nin elde ettiği verilere göre, saat 17.36'da merkez üssü Osmaniye Toprakkale olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde can kaybı ve maddi hasar meydana gelmezken bölge sakinleri korkarak evleri ve iş yerlerini boşalttılar.

Bölgede daha önce merkez üssü Ceyhan olan büyük bir deprem meydana gelmiş ve yüzlercce vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.07.2018 22:51
Anahtar Kelimeler:
osmaniye korkutan deprem
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Hataylı 5 saat önce

Allah im esirgesin. Cok sukur önemli bir sey yok.

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