Osmaniye'de korkutan deprem

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi'nin elde ettiği verilere göre, saat 17.36'da merkez üssü Osmaniye Toprakkale olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde can kaybı ve maddi hasar meydana gelmezken bölge sakinleri korkarak evleri ve iş yerlerini boşalttılar.

Bölgede daha önce merkez üssü Ceyhan olan büyük bir deprem meydana gelmiş ve yüzlercce vatandaşımız hayatını kaybetmişti.