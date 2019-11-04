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Osmaniye Kadirli'ye Şehit ateşi Düştü! Barış Pınarı Harekatı'ndan Acı Haber!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimizin şehit olduğu ifade edildi.

Osmaniye Kadirli'ye Şehit ateşi Düştü! Barış Pınarı Harekatı'ndan Acı Haber!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimizin şehit olduğu ifade edildi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 18:08
Osmaniye Kadirli'ye Şehit ateşi Düştü! Barış Pınarı Harekatı'ndan Acı Haber!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılarak kara haber duyuruldu.

MSB KARA HABERİ DUYURDU

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu ve bu konu hakkında Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı. 

MSB tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen EYP'ye müdahale esnasında bir askerimizin şehit olduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen EYP'ye müdahale esnasında bir silah arkadaşımız şehit olmuştur"

OSMANİYE KADİRLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye’nin kuzeyinde Rasulayn’da Barış Pınarı Harekatı bölgesinde El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu’nun Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Suriye’nin Rfsulayn kasabasında teröristlerce önceden döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu’nun ailesine acı haber verildi. Kadirli ilçesi Yeni Mahalle'de ikamet eden şehidin babası İrfan Topçu’nun evine gelen Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı acı haberi aileye verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası İrfan Topçu’nun Kadirli ilçesine bağlı Harkaçtığı köyünün muhtarı olduğu belirtildi.

Şehidin evli olduğu, 4 ve 6 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeKadirliYeni MahalleIrfan TopçuBarış Pınarı
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