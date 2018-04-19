Osmaniye'de Tren Kazası! Baba ve Kucağındaki Bebek Feci Şekilde Can Verdi

Osmaniye'de makinistliğini Hüseyin E.'nin yaptığı yük treni, Rızaiye Mahallesindeki hemzemin geçitte, kucağındaki bebeğiyle raylardan geçmeye çalışan 28 yaşındaki Mustafa Kavun'a çarptı.

Kaza derhal acil servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki Mustafa Kavun ile bebeği Mehmet Kavun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası olay yerine gelen Kavun ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Baba ile bebeğin cenazeleri, otopsi işlemleri için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bölgedeki vatandaşlar söz konusu hemzemin geçitle ilgili yetkililere seslenerek alt ya da üst geçit yapılmasını talep ettiler.

KPSSCAFE- ANKARA