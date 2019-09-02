Osman Sınav: Dizideki parmak kırma sahnesini kadına şiddete farkındalık yaratmak için yaptık, kimsenin boğazını kesmedik

İçeriğinde yer alan çok sayıdaki şiddet sahnesi nedeniyle izleyiciler tarafından tepkiyle karşılanan 'Sen anlat Karadeniz' dizisi, son olarak da 'parmak kırma sahnesiyle' gündeme gelmişti.

Kadın karakterin parmağının kırıldığı görüntüler, çok sayıda izleyici tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Dizinin yönetmeni Osman Sınav ise, söz konusu kadına şiddet görüntülerinin 'farkındalık yaratmak amacıyla' çekildiğini iddia etti.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Sınav, "Parmak kırma sahnesini kadına şiddete farkındalık yaratmak için yaptık. Kimsenin boğazını kesmedik, silahla öldürmedik. Bu ülkede çocuklarının gözünün önünde öldürülen kadınlar var unutmayın" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR ARTIK SESLERİNİ YÜKSELTİYOR'

Sınav, yönetmenliğini üstlendiği dizideki şiddet sahnelerini şu ifadelerle savundu:

"Bu diziyle birlikte kadına şiddet konusunda ciddi bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Diziyi yapmadan önce uzun süre araştırma yaptık. Kadına uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddetin toplumun en önemli yaralarından biri olduğunu gördük. Biz de böylece diziyle mağdur kadınların sesi olduk. Sete gelen ve 'Nefes' benim hayatımı anlatıyor' diyen birçok kadın izleyicimiz var. Eskiden şiddete maruz kalan ve ses çıkaramayan kadınlar, artık seslerini yükseltiyor. Toplum da kadına şiddete ciddi şekilde tepki gösteriyor. Ben de toplumsal farkındalığı yaratmak amacıyla böyle bir sahne koydum. Mesleğim gereği topluma karşı sorumluluk taşıyorum. Yaptığım her işi, bir konuya farkındalık yaratmak amacıyla yapıyorum."

'ŞİDDETE İDAM GELMEDİ'

Sınav ayrıca, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet suçlarının idamla cezalandırılmasını savundu ve bu şekilde 'Türkiye'nin dünyaya örnek olacağını' söyledi:

"Sadece kadına ve çocuğa şiddet uygulayanlara, tecavüz edenlere idam cezası gelmeli. İdamı kaldırmış bir ülke olarak kadına ve çocuğa şiddet uygulayanlara idam cezası getirerek bence dünyaya da örnek oluruz. Kadına ve çocuğa tecavüz edenleri ve şiddet uygulayanları affetmemeliyiz."

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