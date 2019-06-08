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Osman Gülen Öldürüldü!

Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öldürülen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.

Osman Gülen Öldürüldü!

Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öldürülen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:20
Osman Gülen Öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, hava destekli yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonların kararlılıkla devam edeceği aktarıldı.

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Son Güncelleme: 08.06.2019 14:24
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osman gülen öldürüldü
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