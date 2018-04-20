Ortalık Savaş Alanına Döndü: Iğdır'da Patlama

Sn dakika haberi Iğdır'dan geldi. Edinilen son bilgilere göre bir patlama olduğu belitildi.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre bugün saat 11.00 sularında Iğdır merkez Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tüp gaz bayiinde patlama meydana geldi. Bölgeden gelen ilk görüntülerde patlamanın ardından sanayi sitesinin adeta savaş alanına döndüğü görülüyor. Patlamanın etkisiyle tüp gaz bayiinin duvarları yıkılırken etraftaki park halindeki araçlar da hurda yığınına döndü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin de yaralandığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahalelerine başrlarken polis ekipleri ise, yeni bir patlama ihtimaline karşı güvenlik şeridiyle çevrildi. İş yerleri kapattırılarak vatandaşlar uzaklaştırıldı.

Patlama sonrası çıkan yangına TOMA ile müdahalede bulunuldu. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde incelemede bulunan Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, "Patlamanın tüpten kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Detayı hakkında henüz bilgi sahibi değiliz. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdüler. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Hastaneye yaralılarımız götürüldü. 4 yaralının durumu ağır şekilde" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA