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Örnek Sorular Göz Korkuttu! Sınava Girmekten Vazgeçenler Bile Olabilir

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından bugün yayımlanan örnek sorulara ilk tepkilerden birisi Abbas Güçlü'den geldi. MEB Tarafından bugün yapılan duyuruya tepkiler sürüyor.

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Örnek Sorular Göz Korkuttu! Sınava Girmekten Vazgeçenler Bile Olabilir

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından bugün yayımlanan örnek sorulara ilk tepkilerden birisi Abbas Güçlü'den geldi. MEB Tarafından bugün yapılan duyuruya tepkiler sürüyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:38
Örnek Sorular Göz Korkuttu! Sınava Girmekten Vazgeçenler Bile Olabilir

Örnek Sorular Göz Korkuttu! Sınava Girmekten Vazgeçenler Bile Olabilir

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından bugün yayımlanan örnek sorulara ilk tepkilerden birisi Abbas Güçlü'den geldi. MEB Tarafından bugün yapılan duyuruya tepkiler sürüyor.

Abbas Güçlü ile Genç Bakış programıyla gönüllerde taht kuran, yıllarca Kanal D ekranlarında üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek onların sorunlarını gündeme getiren yazar Abbas Güçlü, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden bugün MEB tarafındaan yayımlanan TEOG sonrası yeni sistemde geçerli olacak sınava ait örnek soruları eleştirdi. Yeni sınava ilişkin örnek soruların öğrencilerin gözünü korkuttuğunu söyleyen Güçlü, bu süreçte özel derse yönelecek çok öğrenci olabileceğini belirtti. Abbas Güçlü," Örnek sorular göz korkuttu! Bu soruları görüp de panik olan,sınava germekten vazgeçen ya da dershane yetmez deyip özel derse yönelen çok olur! Helal sana MEB, öğrencilere büyük moral verdin!" dedi.

MEB DUYURUSU

“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Soruların derslere göre dağılımı ise söyle olacak:

SÖZEL BÖLÜM (75 dakika)

SAYISAL BÖLÜM (60 dakika)

Türkçe

20

Matematik

20

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

10

Fen Bilimleri

20

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

10

Yabancı Dil

10

TOPLAM

50

TOPLAM

40

Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8.sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak.

Örnek sorulara (Sözel) ulaşmak için tıklayınız.

Örnek sorulara (Sayısal) ulaşmak için tıklayınız.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.12.2017 16:42
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