Ormandan Topluyor Yılda 1 Milyondan Fazla Kazanıyor!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Zafer Şen isimli vatandaşımız mükemmel bir girişimcilik örneği sergileyerek yeni girişimcilere örnek oldu.

Mayıs ayı ile Ağustos ayları arasında ormanlık bölgelerde yetişen Defne Ağaçlarının yapraklarını toplayıp kurutan girişimci Zafer Şen yılda 1 milyon 350 TL kazanç sağlıyor.

20 kişilik bir ekip ile ormandaki defne ağaçlarının yapraklarını budayarak 600 ton kadar yarı mamül elde ediyor. 600 ton yarı mamülü işleyerek kurutan Zafer Şen yılda 150 ton civarında kurutulmuş defne yaprağı elde ediyor. Tonunu 9 bin liradan satıyor. Üstelik ürünlerinin büyük bir kısmını yurt dışına gönderiyor.

Akçakoca'nın Dadalı köyünde kurduğu yaprak kurutma tesisi ile yılda 150 ton defne yaprağını kurutarak ihraç ediyor. Zafer Şen'in aktardıklarına göre defne yaprakları yurt dışında ilaç ve kozmetik sektöründe çokça tercih ediliyor.

HEM KENDİSİ HEM ÜLKEMİZ KAZANIYOR

Zafer Şen yıl bazında ciddi bir ihracat rakamına ulaşarak hem kendisine hem de ülkemize kazandırıyor. Şuan 600 ton kapasiteye sahip tesisinde 150 ton defne yaprağı elde edebiliyor ama Zafer Şen tesisini büyütmek için çalışmalarına devam ediyor. İlk hedef olarak 1000 tonluk bir tesis için daha sonra da 2000 tonluk bir tesis için çalışmalarını ve hazırlıklarını sürdürüyor.

40 derecede kurutma işlemi gerçekleştirerek defne yapraklarını ihracata hazır hale getirdiğini belirten Şen, konu ile ilgili olarak, “Defne yaprakları yurt dışına gidiyor, iç piyasada pek alımı yok. Bir yılda 150 ton defne sevkiyatı yapıyorum, tonunu 8 bin ile 9 bin TL arasında ihracatçılara satıyorum. İhracatçılar daha yüksek rakamlarda satıyor. Türkiye’den 56 ülkeye ihraç ediliyor” ifadelerini kullandı.

'DEFNE AĞAÇLARININ KIYMETİ BİLİNMİYOR'

Defne yapraklarını kurutarak harika bir girişimcilik örneği sergileyen Zafer Şen, defne ağaçlarının kıymetinin bilinmediğini, uzmanların bu konuya daha fazla eğilmesi gerektiğini belirterek, yurt dışında kozmetik, ilaç ve baharat sektörlerinde kullanıldığını ifade etti.

DEFNE AĞACI NEREDE YETİŞİR

Defne ağacı bir akdeniz iklimine has bir ağaçtır ancak uygun yetiştirme koşulları sağlandığında Ege, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde de yetiştirilebiliyor. 8 metreye kadar uzayabilen defne ağaçlarının meyvesi zeytine benzemektedir.

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