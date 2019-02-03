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Ormanda Genç Kıza İşkencede Flaş Gelişme!

Ormanlık alanda genç kıza işkence edenlerle ilgili flaş gelişme yaşandı. Antalya'da, tartıştıkları 18 yaşındaki S.D. isimli genç kızı ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü kız 6 kişi, gözaltına alındı.

Ormanda Genç Kıza İşkencede Flaş Gelişme!

Ormanlık alanda genç kıza işkence edenlerle ilgili flaş gelişme yaşandı. Antalya'da, tartıştıkları 18 yaşındaki S.D. isimli genç kızı ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü kız 6 kişi, gözaltına alındı.

03 Şubat 2019 Pazar 20:07
Ormanda Genç Kıza İşkencede Flaş Gelişme!

Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D., kız arkadaşı S. ile eve giderken, karşılaştıkları 3 kız arkadaşı, otomobille gezmeyi teklif etti. S.D. ile S., diğer 3 kızın çağırdığı Mehmet adlı arkadaşlarının kullandığı otomobile bindi. Varsak ormanlık alana geldiklerinde S., erkek arkadaşı Yasin K. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla S.D.'yi darbetti. Bir süre sonra grup yeniden otomobile binerek, Konuksever Mahallesi'nde boşluk alanda Yasin K. ile buluştu. Gruptakilerden bazıları Yasin K.'nin otomobiline binerek, iki araçla yeniden Mazı Dağı ormanlık alana gidildi. Burada Yasin K.'nin yanı sıra diğerleri de S.D.'yi darbetti. Saçından sürükleyip dakikalarca tekme-tokat genç kızı döven grup, ardından parasını da gasbetmeye çalıştı. Ardından 6 kişi, S.D.'yi, olayı kimseye anlatmaması ve şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin basına yansımasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimliklerini belirlediği 3'ü 18'den küçük 6 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Orman'da Genç Kıza İşkence Kamera Görüntüleri Çıktı!
Orman'da Genç Kıza İşkence Kamera Görüntüleri Çıktı!
Son Güncelleme: 03.02.2019 21:06
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Dayı 45 dakika önce

Millet ne yapacağını bilmiyo böyle karmaşık ilişkilerle dolu diziler yayınlanırsa olacağı bu toplumun ahlâkı ve örfi değerleri kayboldu bacak kadar çocukların yaptıkları işe bak yazık çok yazık

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Ohhh 33 dakika önce

İçimin yaglari eriyor ohh

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