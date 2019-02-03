Orman'da Genç Kıza İşkence Kamera Görüntüleri Çıktı!

Antalya'da 3 genç kız, 2 erkek arkadaşıyla birlikte tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp ettiler. Darp etmekle yetinmeyen kızlı erkekli grup, genç kızdan para isteyip gasp etmeye kalktı. Korkunç anlar dakikalarca sürdü. Görüntülerin basına yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yaşanan korkunç olayla ilgili inceleme başlattı.



Antalya'da, yaşları 15 ile 20 arasında değişen 3'ü kız toplam 5 kişi, iddiaya göre tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp etmeye başladı. Darp ve işkence görüntülerinin haber sitelerine düşmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı.

ŞİKAYETÇİ OLMASIN DİYE TEHDİT ETTİLER

Akıllara durgunluk veren olay, 30 Ocak 2019 Çarşamba günü Antalya'ya bağlı Kepez ilçesinin Mazı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yaşları 15 ile 20 arasında olan 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre bilinmeyen sebeple tartıştıkları genç kızı ormanlık alana götürüp darp etti. Saçından sürükleyip dakikalarca tekme-tokat genç kızı döven grup, ardından parasını da gasp etmeye çalıştı. Ardından 5 kişi, genç kızı olayı kimseye anlatmaması ve şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin basına yansımasından sonra Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin ve saldırıya uğrayan genç kızın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Emniyet ve jandarma yetkilileri, şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir şikayetin olmadığını belirtti.

İşte o gmrüntüler;