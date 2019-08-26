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Orman Bakanlığı'ndan 520 bin TL'lik sözleşme: Bitki çayı, nazarlık, kristal tül ve kolonya alındı

Son dönemde yaşanan yangınlarla gündeme gelen Orman Bakanlığı'nın 520 bin liralık eşantiyon almak için iki ayrı sözleşme imzaladığı öğrenildi. Buna göre ilk sözleşmede 307 bin liraya bitki çayı, nazarlık ve kristal tül, ikincisinde ise 213 bin liraya şapka, bez çanta, kolonya ve satranç takımı alınması öngörüldü.

Orman Bakanlığı'ndan 520 bin TL'lik sözleşme: Bitki çayı, nazarlık, kristal tül ve kolonya alındı

Son dönemde yaşanan yangınlarla gündeme gelen Orman Bakanlığı'nın 520 bin liralık eşantiyon almak için iki ayrı sözleşme imzaladığı öğrenildi. Buna göre ilk sözleşmede 307 bin liraya bitki çayı, nazarlık ve kristal tül, ikincisinde ise 213 bin liraya şapka, bez çanta, kolonya ve satranç takımı alınması öngörüldü.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:15
Orman Bakanlığı'ndan 520 bin TL'lik sözleşme: Bitki çayı, nazarlık, kristal tül ve kolonya alındı

Son dönemde yaşanan yangınlarda Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarını 'pahalı olduğu' gerekçesiyle kullanmayan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 502 bin TL'lik eşantiyon alımı için iki ayrı sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberinegöre bakanlık, sadece temmuz ve ağustos aylarında tanıtım için 520 bin lira harcadı. Tanıtım için alınanlar arasında nazarlık, bitki çayı, kolonya ve satranç takımları yer alıyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 8 Ağustos 2019'da sözleşmesi imzalanan ihalelere göre 42 bin 500 TL'ye 5 bin adet küçük boy şapka satın alındı. 23 bin 500 TL'ye 10 bin adet büyük boy bez çanta, 10 bin TL'ye 5 bin plastik şişe çam kolonyası, 104 bin 350 TL'ye 5 bin adet flash bellek, 33 bin TL'ye de 5 bin tane satranç takımı alındı. Sözleşmenin toplam bedeli, 213 bin 350 TL oldu.

170 BİN TL'YE BİTKİ ÇAYI

12 Temmuz'da sözleşmesi imzalanan bir diğer ihaleye göre de 170 bin TL'ye 50 bin adet Orman Genel Müdürlüğü logolu orman bitki çayı, 59 bin 250 TL'ye 15 bin adet nazarlık, 78 bin 384 TL'ye on bin metre kristal tül alındı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 307 bin TL oldu.  Benzer tanıtım materyalleri, hediyelik sepet ve orman bitki yağları almak için de 23 Temmuz'da bir ihaleye daha çıkıldı ancak bu ihale henüz sonuçlanmadı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söndürme uçaklarının orman yangınlarında kullanılmaması eleştirilerine ilişkin "Benim THK'ya bir kuruş borcum yok ayrıca bu hizmeti almak zorunda da değilim. Uçakların saatlik maliyeti 71 bin lira iken, helikopterlerin saatlik maliyeti 26 bin lira" demişti.

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