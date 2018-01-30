Orman Bakanı Suriye'deki Terör Saldırısında Şehit Olan Sivil Personelin İsmini Açıkladı!

Suriye'deki Terör Saldırısında Şehit Olan Sivil Personel DSİ Çalışanı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İdlib'in kuzeyinde meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden sivil personelin DSİ çalışanlarından Yasin Tanboğa olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından hain saldırıya ilişkin bir paylaşım yayımlayan Orman ve Su İşleri Bakanı, "Bugün Zeytin Dalı harekatına katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin TANBOĞA şehit olmuş, Mahmut PAKYÜREK ağır şekilde, Uzm. Çvş. Ömer GÜNEŞ ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve Milletimizin başı sağ olsun." dedi. TSK'dan da açıklama gelmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'deki terörist saldırıyla ilgili, "İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." açıklamasını yaptı.

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