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'Orduda başka istifa gelirse şaşırmayın, atama ve terfilerde kıdem ve liyakat dikkate alınmıyor'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) atamalara değinerek "Orduda başka istifa gelirse şaşırmayın, atama ve terfilerde kıdem ve liyakat dikkate alınmıyor" dedi.

'Orduda başka istifa gelirse şaşırmayın, atama ve terfilerde kıdem ve liyakat dikkate alınmıyor'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) atamalara değinerek "Orduda başka istifa gelirse şaşırmayın, atama ve terfilerde kıdem ve liyakat dikkate alınmıyor" dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:43
'Orduda başka istifa gelirse şaşırmayın, atama ve terfilerde kıdem ve liyakat dikkate alınmıyor'

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 'Subaylar neden bıraktı?' başlıklı bugünkü yazısında ürk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) atamalar ve beraberinde yaşanan tartışmalara değindi. 

Profesyonel orduya geçişinin TSK'yı 'Atatürk'ün kastettiği türden bir subay ordusu yapacağını' belirten Zeyrek, bu sürecin ise planlandığı gibi ilerlemediğini dile getirdi ve şunları söyledi:

"Bunun da iki önemli nedeni var: İlki FETÖ belasının bertaraf edilmesiyle ortaya çıkan kurmay açığı. Yani geçici olsa da yapısal bir sorun. İkincisi ise Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, sadece çok iyi tanıdığı, güvendiği subaylarla çalışmayı tercih etmesi."

Zeyrek ayrıca, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'tanıma ve güvenme' kıstasıyla hareket ettiği için 'Atatürkçü subayların mağdur edilmiş olabileceğini' iddia etti.

Zeyrek’in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Silah arkadaşları, istifa edenlerin kendilerini iki açıdan mağdur hissettiğine dikkat çekiyor:

1- Atama ve terfilerde kıdem ve liyakat dikkate alınmıyor,

2- Suriye (özellikle de İdlib) konusunda ilgili subayların görüşleri dikkate alınmıyor.

Geçiş dönemleri hep sorunlu olur. Bu geçiş döneminde başka istifalar da gelirse şaşırmayın."

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