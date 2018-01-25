Ordu'da Denizde Kaybolan Polisin Cenazesi Bulundu
Ordu'nun Fatsa ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait aracın denize düşmesi sonucunda kaybolan polis memuru'nun cenazesine ulaşıldığı bildirildi. Ordu'nun Fatsa İlçesi Emniyet Müdürlüğüne ait araç denize düşmüş, polis memuru Ümit İmdat , denizde kaybolmuştu.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği Sivil araştırma ekibinin içinde bulunduğu aracın denize düşmesi sonucu arama çalışmalarını sürdüren deniz polisi, AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, denizde kaybolan polis memurunun cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan polisin cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Arama çalışmalarını yakından takip eden Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Öztürk, "Cenaze kıyı kenarına yaklaşık 30-35 metre uzaklıkta bulundu." dedi. Hayatını kaybeden polis memuru Kayseri nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk babasıydı.
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