Optimar: 'Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?' sorusuna 'Muhafazakar' yanıtı verenlerin oranı yüzde 9.7

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Optimar Araştırma Şirketi'nin 13-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 26 ilde gerçekleştirdiği anketin bazı sonuçlarını okurlarına aktardı.

Özkök'ün "23 Haziran sonrasında dindarlık ne durumda Atatürkçülük ne oldu" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"SONUÇ 1: Her zaman olduğu gibi anketin siyasi tercih sonuçlarına değinmiyorum.

Ama 'Türkiye’de yükselen değerlerin' ne olduğunu anlatan bölümünü aktaracağım.

SORU: 'Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?'

İşte cevaplar:

(1) Atatürkçü: Yüzde 25.2

(2) Milliyetçi: Yüzde 22.1

(3) Demokrat: Yüzde 11.3

(4) Muhafazakâr: Yüzde 9.7

(5) Dindar: Yüzde 7.8

(6) İslamcı: Yüzde. 4.5

Bu rakamların ortaya koyduğu gerçek şudur:

23 Haziran sonrası Türkiye’de yükselen ilk 3 ana değer 'Atatürkçülük', 'milliyetçilik' ve 'demokratlık'tır.

2010’lu yılların başında, bir sosyolog olarak görüşümü şöyle yazmıştım:

'Türkiye’de İslami anlamda bir muhafazakârlığın geleceği yoktur.'

Buyurun kararı siz verin.

SONUÇ 2: TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ OLAYI NE

Optimar anketinin bir başka sonucu da şu:

SORU: 'Sizce bugün Türkiye’nin en önemli olayı nedir?'

Şimdi dikkat edin...

Bu soru, Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde soruluyor.

Yani kamuoyu, o konuda oluşturulan çok yaygın bir kampanyanın etkisinde.

İnsanların cep telefonlarında, 15 Temmuz akşamı yapılacak mitinge davet mesajları dolu... İşte böyle bir günde bu soruya verilen cevaplar şunlar:

Yüzde 51.8: İstanbul seçimleri.

Yüzde 34.3: Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 krizi.

Yüzde 5.9: G-20 Zirvesi.

Yüzde 2.6: Ali Babacan’ın AKP’den istifası.

SONUÇ: Demek ki İstanbul seçimleri bütün Türkiye’nin en önemli meselesi haline gelmiş.

Bu da seçimi tekrarlatmanın nasıl büyük bir taktik hata olduğunu açıkça gösteriyor.

SONUÇ 3: ANAYASA MAHKEMESİ’NE NE KADAR GÜVENİLİYOR

Anayasa Mahkemesi aldığı son kararla iktidar yanlısı çevrelerin en büyük hedefi haline geldi.

Peki Anayasa Mahkemesi halkın güvendiği kurumlardan biri mi?

SORU: “Türkiye’de en güvendiğiniz kurum aşağıdakilerden hangisidir?”

(1) Cumhurbaşkanlığı: Yüzde 20.4

(2) Emniyet: Yüzde 8.6

(3) Anayasa Mahkemesi. Yüzde 8.1

SONUÇ 1: Devletin en güvenilen kurumu Cumhurbaşkanlığı.

SONUÇ 2: Anayasa Mahkemesi devletin en çok güvenilen üç kurumundan biri.

SONUÇ 3: Ama devletin bütün kurumlarına olan güven neredeyse tarihindeki en dip noktasına inmiş durumda.

Bence özellikle bu üçüncü sonuç üzerinde dikkatle durmanın zamanı geldi. Devlet, halkın gözünde yeniden itibarını yükseltmek zorunda."