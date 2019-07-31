Optimar: 'Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?' sorusuna 'Muhafazakar' yanıtı verenlerin oranı yüzde 9.7

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Optimar Araştırma Şirketi'nin 13-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 26 ilde gerçekleştirdiği anketin bazı sonuçlarını okurlarına aktardı.
Özkök'ün "23 Haziran sonrasında dindarlık ne durumda Atatürkçülük ne oldu" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:
"SONUÇ 1: Her zaman olduğu gibi anketin siyasi tercih sonuçlarına değinmiyorum.
Ama 'Türkiye’de yükselen değerlerin' ne olduğunu anlatan bölümünü aktaracağım.
SORU: 'Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?'
İşte cevaplar:
(1) Atatürkçü: Yüzde 25.2
(2) Milliyetçi: Yüzde 22.1
(3) Demokrat: Yüzde 11.3
(4) Muhafazakâr: Yüzde 9.7
(5) Dindar: Yüzde 7.8
(6) İslamcı: Yüzde. 4.5
Bu rakamların ortaya koyduğu gerçek şudur:
23 Haziran sonrası Türkiye’de yükselen ilk 3 ana değer 'Atatürkçülük', 'milliyetçilik' ve 'demokratlık'tır.
2010’lu yılların başında, bir sosyolog olarak görüşümü şöyle yazmıştım:
'Türkiye’de İslami anlamda bir muhafazakârlığın geleceği yoktur.'
Buyurun kararı siz verin.
SONUÇ 2: TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ OLAYI NE
Optimar anketinin bir başka sonucu da şu:
SORU: 'Sizce bugün Türkiye’nin en önemli olayı nedir?'
Şimdi dikkat edin...
Bu soru, Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde soruluyor.
Yani kamuoyu, o konuda oluşturulan çok yaygın bir kampanyanın etkisinde.
İnsanların cep telefonlarında, 15 Temmuz akşamı yapılacak mitinge davet mesajları dolu... İşte böyle bir günde bu soruya verilen cevaplar şunlar:
Yüzde 51.8: İstanbul seçimleri.
Yüzde 34.3: Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 krizi.
Yüzde 5.9: G-20 Zirvesi.
Yüzde 2.6: Ali Babacan’ın AKP’den istifası.
SONUÇ: Demek ki İstanbul seçimleri bütün Türkiye’nin en önemli meselesi haline gelmiş.
Bu da seçimi tekrarlatmanın nasıl büyük bir taktik hata olduğunu açıkça gösteriyor.
SONUÇ 3: ANAYASA MAHKEMESİ’NE NE KADAR GÜVENİLİYOR
Anayasa Mahkemesi aldığı son kararla iktidar yanlısı çevrelerin en büyük hedefi haline geldi.
Peki Anayasa Mahkemesi halkın güvendiği kurumlardan biri mi?
SORU: “Türkiye’de en güvendiğiniz kurum aşağıdakilerden hangisidir?”
(1) Cumhurbaşkanlığı: Yüzde 20.4
(2) Emniyet: Yüzde 8.6
(3) Anayasa Mahkemesi. Yüzde 8.1
SONUÇ 1: Devletin en güvenilen kurumu Cumhurbaşkanlığı.
SONUÇ 2: Anayasa Mahkemesi devletin en çok güvenilen üç kurumundan biri.
SONUÇ 3: Ama devletin bütün kurumlarına olan güven neredeyse tarihindeki en dip noktasına inmiş durumda.
Bence özellikle bu üçüncü sonuç üzerinde dikkatle durmanın zamanı geldi. Devlet, halkın gözünde yeniden itibarını yükseltmek zorunda."