Operasyondan Dönen Askeri Araç Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var

Son dakika haberi.. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri araç devrildi. Edinilen son dakika bilgilerine göre aracın devrilmesi sonucu biri ağır olmak üzere 17 güvenlik korucusu yaralandı.

Bölgeden edinilen son dakika bilglerine göre, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlardan dönen güvenlik korucularını taşımakta olan askeri araç devrildi.

Aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, biri ağır olmak üzere 17 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralı güvenlik korucuları Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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